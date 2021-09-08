【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.財政部發布8月進出口統計指出，受惠於5G新機行情與全球半導體晶片需求升溫，加上全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，我國8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高水準，出口年增率26.9％呈現強力擴張態勢，連14個月正成長。在旺季效應下，估計第四季有望見到單月出口突破400億美元大關。

2.台灣製造業在新冠疫情中，展現超強實力。CRIF中華徵信所最新統計，2020年台灣製造業平均毛利率、營業利益率及純益率分別為10.2％，5.1％，8％，都創三年來新高，預計2021年該三項數據將能進一步走高到12.2％，6.7％，9.6％，創下2010年至今的12年新高。

3.財政部公布8月進出口統計，我8月對歐、美、陸、日、東協等五大市場出口值為年增16～41％，可說是全面開紅盤。另外，受惠於中國大陸半導體與美國資通訊產品需求暢旺，我對陸、美出口值依序為167.7億美元、59.9億美元，再創歷年單月新高水準。

4.瑞信全球產業研究部暨亞太區科技研究部主管Manish Nigam指出，亞洲不含日本科技股每股純益2021年成長幅度高達45％、甚至具上調空間，有助資金持續回流電子類股，啟動獲利升級行情。

5.金融股股王兼市值王富邦金，7日股價收78.1元上漲1.17％，市值一舉推升至1兆209億元，不但遙遙領先國泰金的59.2元及8,703.9億元市值，更正式擠下台塑化，成為台股史上市值第四高，也是史上第一個衝上市值兆元金控，為台股再寫下新里程碑。

6.新北幼兒園群聚感染有擴大跡象，累計共有15人確診，部分學校已採取預防性停課，由於陽性率偏高，指揮官陳時中7日鬆口表示，若新北市疫情沒能控制住，不排除全國疫情再升回三級警戒。若確定幼兒園群聚基因定序為Delta病毒，現已強化二級警戒的新北市將開第一槍，重新禁止餐廳內用。

7.財團法人商業發展研究院7日發布，7月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）降為-1.18個標準差，商研院景氣預測小組指出，CCCIS自2020年7月止升轉降、今年1月見到負值，一路下滑至今，顯示本土疫情再起導致商業服務業景氣急速見衰。

8.主計總處公布物價統計指出，受油料費、蔬果及機票費上漲影響，8月消費者物價（CPI）年增率升至2.36％，為今年以來第三次超過2％，也是近三個月最高，惟研判這只是短期現象，目前並無通膨問題。

9.東南亞疫情持續延燒，但中鋼投資東協市場大豐收，包括中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年來都呈現獲利情況，其中，印度電磁鋼片廠在疫情最為嚴重的7～8月照樣生產與出貨，使得該廠累計前八月出貨量達到10.4萬公噸左右，稅前獲利達14億元盧比（折合新台幣5億多元），整體表現最為傑出，已大幅擺脫疫情的陰霾。

10.從只賺66億元到獲利龍頭。金管會公布，因為運價大漲，航運業上半年海外投資大賺1,530億元，居所有上市櫃產業海外投資利益第一名，較去年同期增加1,464億元，成長22倍以上。

(時報資訊)