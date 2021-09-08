【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210907)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
台達化(1309) 宣德(5457) 一詮(2486)
2.連續賣超四日的股票：
國票金(2889) 大同(2371) 偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 光聯(5315)
玉晶光(3406) 晶技(3042) 順達(3211) 加百裕(3323) 禾瑞亞(3556)
3.連續賣超三日的股票：
統一(1216) 新普(6121) 台苯(1310) 台船(2208) 益登(3048)
佳總(5355) 中光電(5371) 久正(6167) 健和興(3003)
4.連續賣超二日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 元大金(2885) 嘉泥(1103)
晶宏(3141) 由田(3455) 聯電(2303) 佳世達(2352) 宜特(3289)
立端(6245) 亞電(4939) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 臺企銀(2834)
統一證(2855) 華票(2820) 中興電(1513) 同致(3552) 百和(9938)
中鼎(9933) 炎洲(4306) 遠東新(1402) 頎邦(6147) 景碩(3189)
鄉林(5531) 茂迪(6244) 合晶(6182) 正文(4906) 鈺創(5351)
菱生(2369) 矽統(2363) 定穎(6251) 華泰(2329) 光環(3234)
擎亞(8096) 富喬(1815) 中探針(6217) 海韻電(6203) 均豪(5443)
順德(2351) 晉倫(6151) 和鑫(3049) 福華(8085) 晶采(8049)
中環(2323) 廣宇(2328) 廣明(6188) 雷科(6207) 蜜望實(8043)
致振(3466) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 元山(6275) 昇銳(3128)
富旺(6219) 富采(3714)
5.轉買為賣的股票：
台積電(2330) 華碩(2357) 網家(8044) 中鋼(2002) 潤泰新(9945)
友達(2409) 群創(3481) 建錩(5014) 統振(6170) 大國鋼(8415)
曜越(3540) 中航(2612) 彩晶(6116) 宏遠證(6015) 技嘉(2376)
裕民(2606) 榮運(2607) 中菲行(5609) 台驊投控(2636) 大成鋼(2027)
中鴻(2014) 中美晶(5483) 智原(3035) 南亞科(2408) 穩懋(3105)
南帝(2108) 敦泰(3545) 國統(8936) 台燿(6274) 光磊(2340)
華晶科(3059) 越峰(8121) 奇鋐(3017) 志信(2611) 運錩(2069)
宅配通(2642)
6.賣超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 元大金(2885) 富邦金(2881)
電子股：
群創(3481) 聯電(2303) 彩晶(6116) 矽統(2363) 友達(2409)
鴻海(2317) 合晶(6182) 頎邦(6147) 南亞科(2408) 中環(2323)
光磊(2340) 華泰(2329)
傳產股：
中鋼(2002) 大同(2371) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 裕民(2606)
(時報資訊)