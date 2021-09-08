【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210907)
1.外資連續買超五日以上的股票：
國泰金(2882) 王道銀行(2897) 達方(8163) 華南金(2880) 第一金(2892)
英業達(2356) 旺宏(2337) 台嘉碩(3221)
2.連續買超四日的股票：
台灣大(3045) 南亞(1303) 遠傳(4904) 台聚(1304) 東洋(4105)
鴻準(2354) 長科*(6548)
3.連續買超三日的股票：
中華電(2412) 中信金(2891) 台泥(1101) 振曜(6143) 合庫金(5880)
彰銀(2801) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 中壽(2823) 三商壽(2867)
廣達(2382) 台化(1326) 彰源(2030) 晶豪科(3006) 力旺(3529)
台達電(2308) 億光(2393) 信昌電(6173) 強茂(2481) 春源(2010)
4.連續買超二日的股票：
晟德(4123) 光頡(3624) 高技(5439) 第一銅(2009) 日盛金(5820)
緯創(3231) 宏捷科(8086) 聯發科(2454) 長榮(2603) 陽明(2609)
萬海(2615) 台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 允強(2034) 燁輝(2023)
元晶(6443) 榮剛(5009) 立凱-KY(5227) 美而快(5321) 德宏(5475)
鉅祥(2476) 佰鴻(3031) 光寶科(2301) 國巨(2327) 熱映(3373)
盛弘(8403) 高端疫苗(6547)
5.轉賣為買的股票：
潤泰全(2915) 東捷(8064) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 宏致(3605)
金居(8358) 大江(8436) 昇陽半導體(8028) 富強鑫(6603) 創惟(6104)
台新金(2887) 新鉅科(3630) 康和證(6016) 長華*(8070) 仁寶(2324)
云辰(2390) 精英(2331) 微星(2377) 凌陽(2401) 裕隆(2201)
力成(6239) 瑞軒(2489) 愛之味(1217) 橘子(6180) 華新(1605)
台塑(1301) 華夏(1305) 聯成(1313) 集盛(1455) 中石化(1314)
國喬(1312) 亞聚(1308) 新纖(1409) 南紡(1440) 力麗(1444)
中纖(1718) 長榮航(2618) 華榮(1608) 益航(2601) 方土昶(6265)
太子(2511) 嘉晶(3016) 聯合再生(3576) 原相(3227) 新唐(4919)
世界(5347) 華邦電(2344) 威剛(3260) 伍豐(8076) 台玻(1802)
正隆(1904) 欣銓(3264) 精材(3374) 盛群(6202) 中裕(4147)
捷敏-KY(6525) 華東(8110) 松瑞藥(4167) 金像電(2368) 聯茂(6213)
霖宏(5464) 欣興(3037) 精星(8183) 律勝(3354) 凱崴(5498)
華通(2313) 競國(6108) 常珵(8097) 信音(6126) 良維(6290)
萬泰科(6190) 僑威(3078) 廣運(6125) 元太(8069) 旺矽(6223)
全新(2455) 久元(6261) 華容(5328) 九豪(6127) 佳邦(6284)
力致(3483) 安碁(6174) 加高(8182) 台半(5425) 朋程(8255)
晶焱(6411) 聯陽(3014) 中化生(1762) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589)
合一(4743) 驊訊(6237) 全科(3209) 威健(3033) 聚和(6509)
界霖(5285)
6.買超前20名：
金融股：
台新金(2887) 開發金(2883) 王道銀行(2897) 新光金(2888)
電子股：
旺宏(2337) 仁寶(2324) 英業達(2356) 強茂(2481) 華邦電(2344)
欣銓(3264) 世界(5347)
傳產股：
長榮(2603) 中石化(1314) 陽明(2609) 萬海(2615) 台玻(1802)
正德(2641) 台泥(1101) 聯成(1313) 亞聚(1308)
(時報資訊)