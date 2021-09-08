【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.673元兌一美元收市，貶值1分，成交值為8.67億美元。

2.集中市場07日融資減為2651.63億元，融券減為512492張。

3.集中市場07日自營商賣超21.58億元，投信賣超14.88億元，外資買超66.91億元。

4.突破天際線！最純蘋果概念股玉晶光趕在蘋果新機上市前來報喜，8月合併營收首度站上20億元大關，以20.41億元寫下歷史新高，也讓第三季合併營收挑戰單季新高的機率大增。

5.閎康公告8月合併營收達3.03億元，創下單月營收歷史次高及歷年同期新高，主要成長動能來自於第三代化合物半導體及人工智慧（AI）加速處理器的材料分析（MA）與故障分析（FA）接單持續成長。由於訂單能見度已看到明年初，閎康產能滿載到第四季，法人預期下半年營收將逐季創下新高。

6.研華8月業績報喜，受惠於中國大陸、美國、歐洲等各地客戶的工業物聯網（IIoT）需求強勁，帶動單月營收衝上51.52億元，年增19.95％、月增5.92％，一舉改寫歷史新高紀錄。

7.受到揚州封城、工廠停工衝擊，元太8月營收腰斬，7日公告8月份自結合併營收8.61億元，月減48.26％、年減43.23％。但隨著疫情緩解，元太揚州模組廠已部分復工，法人預期8月將是元太營收低點，後續營運將逐月增溫。

8.頎邦公告8月合併營收24.06億元，連續6個月創下單月營收歷史新高。雖然近期市場對於面板產業景氣前景有所疑慮，但頎邦面板驅動IC封測接單維持滿載，第三季已順利調漲代工價格。

9.國巨公布8月營收，在訂單穩健之下，8月營收以98.05億元登35個月新高紀錄，月增0.4％、年增34.4％，累計今年前8月營收達710.44億元，較去年同期大幅成長88％。

10.隨上游晶圓代工廠及記憶體廠產能滿載開出，後段測試產能供不應求，包括京元電、欣銓、矽格等測試三雄公告8月合併營收同創歷史新高。下半年是蘋果iPhone 13晶片備貨旺季，包括5G手機晶片、WiFi 6網通晶片、CMOS影像感測器、微機電（MEMS）及電源管理IC等測試需求大幅提高，測試業者營運看旺到年底。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意