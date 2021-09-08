【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.隔夜美股收盤表現不一，道瓊跌269.09點或0.76%，收35100點。那斯達克漲10.81點或0.07%，收15374.33點。標普500跌15.4點或0.34%，收4520.03點。

2.漲1.6%至156.69美元，蘋果連3天創新高。7日美股收盤時，計畫美東時間14日下午推出新iPhone的蘋果，已連續第3個交易日創歷史新高。蘋果計劃於14日推出新iPhone等系列產品。蘋果收漲1.6%至156.69 美元，3日收154.3美元與2日收153.65美元都雙雙創新高。蘋果2021年迄今已漲18.1%，同時，道瓊則漲14.7%。分析師預估，若蘋果股價突破下一個關卡157.29美元時，這將有史以來，蘋果市值首次超過2.6兆美元。

3.澳央縮QE但延後退場，澳元跌。澳洲央行（RBA）7日公布最新貨幣決策，儘管澳洲疫情因Delta病毒延燒，RBA仍決定縮減每周購債規模。但鑑於經濟確實受封城影響惡化，量化寬鬆（QE）退場時程延後，重新評估QE方案的日期從11月推遲到明年2月，澳元應聲重挫。

4.ECB討論減債，惟鴿派立場不變。歐洲央行（ECB）將於9日召開貨幣政策會議，隨著歐元區經濟邁向復甦與通膨揚升，外界預期央行將在例會討論縮減購債規模，不過專家預期，央行仍將維持鴿派立場。

5.美股超熱，兩月吸金近300億美元。在散戶強勁買盤的拉抬下，美股一再締造新猷。據摩根大通銀行（JPMorgan Chase）估計，美股個股與指數股票型基金（ETF）7月與8月合計吸金近300億美元，顯示美股能迅速避開各種風險並迭創新高，而投資人也看好後市持續加碼。

6.將部份獲利轉移到避稅天堂，歐銀行業每年多賺200億歐元。歐盟稅務觀察（EU Tax Observatory）6日公布36家歐洲系統性銀行的業務活動報告，指銀行業把部份獲利擺放到提供優惠稅率的避稅天堂，平均每年藉此手法避稅的總金額高達200億歐元（約240億美元），占銀行業總獲利的14％。

7.晶片恐缺到2024，車廠陷危機。福特、福斯、戴姆勒等汽車大廠皆面臨全球晶片荒的衝擊，認為短期內情況難以改善。寶馬（BMW）執行長預料，半導體供應吃緊將再持續半年到一年，福特甚至認為缺貨可能一直缺到2024年，而且其他原料供應也相當吃緊。

8.軟硬整合，科技大廠紛自研晶片。全球頂尖科技企業蘋果、亞馬遜、臉書、特斯拉、百度不約而同相繼投入開發自家晶片的計畫。這些業者不滿足於只能採用標準晶片，因此將部分晶片改由自家研發，一方面減少對晶片廠商的依賴，另一方面亦可量身訂作產品功能所需的晶片。

9.比特幣成薩爾瓦多法定貨幣。加密通貨比特幣豎立重要里程碑，7日正式成為中南美國家薩爾瓦多的法定貨幣，薩國總統布格磊（Nayib Bukele）發推文宣布，薩國已購買400枚比特幣，總值約2,100萬美元。

10.聯合國籲淘汰煤炭，澳洲大唱反調。聯合國呼籲澳洲在2030年前逐步淘汰石化燃料，不然氣候變遷將對澳洲經濟帶來嚴重打擊，但澳洲政府表示未來將繼續生產與出口煤礦，直至2030年之後。

澳洲資源部長皮特（Keith Pitt）透過聲明稿表示，「這個重要產業的未來將由澳洲政府決定，而不是由想要關閉該產業的外國機構，此舉將讓澳洲流失數千份工作機會，並削去澳洲經濟龐大的出口額。」

(時報資訊)