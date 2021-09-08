【時報記者林資傑台北報導】金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，2021年上半年海外投資收益5763億元、年增達1.75倍，在中國大陸投資收益2430億元、年增達57.49％，雙創近10年同期高點。其中，以航運業海外投資收益達1530億元、年增達22.18倍增加最多。

金管會統計，今年上半年共1279家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較去年底減少2家、占比78.51％，累計投資金額6.89兆元，較去年底增加854億元，主因投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現增等，以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃企業上半年投資收益5763億元、年增達3670億元或1.75倍，創近10年同期高點。其中，上市公司5530億元、年增達3641億元或近1.93倍，上櫃公司233億元、年增29億元或14.22％。

證期局副局長蔡麗玲表示，企業上半年海外投資收益跳增，主因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加。其中，上市航運業大賺1530億元、年增達1464億元或22.18倍，電腦周邊設備業536億元、年增達350億元或1.88倍，半導體業487億元、年增達343億元或2.38倍。

至於上櫃公司上半年海外投資收益則以電子零組件業達62億元、年增19億元或44.19％最多，其他電子業22億元、年增12億元或1.2倍居次。鋼鐵工業以13億元位居第三，年增11億元或5.5倍。

赴中國大陸投資方面，上半年共1196家上市櫃企業赴陸投資，較去年底減少3家、占比73.42％。累計投資金額2.51兆元，較去年底增加65億元或0.26％。其中，上市公司2.27兆元，較去年底增加45億元或0.2％，上櫃公司2465億元，較去年底增加20億元或0.82％。

投資收益方面，上市櫃企業上半年在陸投資收益2430億元，年增達887億元或57.49％，亦創近10年同期新高。其中，上市公司2295億元、年增844億元或58.17％，上櫃公司135億元、年增43億元或46.74％。

蔡麗玲指出，企業上半年在陸投資收益跳增，主因石化塑膠及電腦相關產品需求增加，且去年受疫情影響比較基期較低。其中，其他電子業達651億元、年增達210億元或47.62％，塑膠業250億元、年增205億元或4.56倍，半導體業224億元、年增86億元或62.32％。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至上半年累計共匯回5524億元，較去年底增加43億元或0.78％。蔡麗玲表示，主要為配合集團資金規畫，而將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回，上市、上櫃公司分別以橡膠業、電子零組件業匯回金額較大。

(時報資訊)