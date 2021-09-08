【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠融程電(3416)公布2021年8月自結合併營收達2.4億元，較7月1.89億元成長達26.91％、較去年同期1.87億元成長達28.17％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收16.25億元，較去年同期10.61億元成長達53.08％，續創同期新高。

融程電受惠車檢、倉儲物流、醫療保健專案大單持續出貨，今年營運維持強勁動能。雖因海運貨櫃及海運到港時間認列問題，使營收於6月出現較明顯下滑，但7月已止跌回升，8月營收在海運貨櫃到港下顯著跳升，可望帶動第三季營收連3季創高。

融程電表示，依據目前客戶訂單需求，對今年營收達成年增3成目標深具信心，由於營收顯著成長，預期規模經濟顯現及生產效率提升，將可抵銷整體產業面臨供應鏈吃緊影響，全年毛利率維持不低於34％目標不變。

展望後市，融程電強固型平板將持續聚焦車檢倉儲、物流、醫療保健3大快速成長產業，除了陸續取得數個一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫療器材大廠平板訂單亦將自明年起大量出貨，公司正積極布局明年首季，致力維持公司達成既定成長目標。

投顧法人認為，雖然下半年缺料狀況仍嚴峻，但融程電專案出貨持續，看好第三季營收維持雙位數年成長、毛利率持穩第二季水準，全年營收則可望逐季成長。由於訂單能見度良好，並規畫跨入強固型筆電市場，公司目標未來5年營收維持2～3成成長、營運持續創高。

(時報資訊)

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