【時報-台北電】台指期週二下跌69點至17424點。價差方面，台指期逆價差擴至-4.87點，電子期正價差縮至0.93點，金融期逆價差縮至-2.24點。現貨部分，三大法人買超24.43億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加73口至-9242口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少716口至-15580口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1553口至-9854口。

美股週一為勞動節假期休市，目前市場焦點仍為不及預期的非農就業報告，一方面這引發市場對經濟復甦的擔憂，另一方面這或將延緩聯準會縮減購債的步伐。台股7日開高走低，半導類股走弱，大盤盤中一度大跌逾百點，最低來到17388.37點，終場加權指數下跌0.38%，收17428.87點，重回季線之上，權值股來看，晶圓雙雄漲多拉回，台積電下跌1.27%，收623元，聯電下跌2.43%，收68.2元，而鴻海8月營收月增及年增均衰退，下跌2.25%，收108.5元，近日再疫情再起的擔憂下，大盤上方獲利了結賣壓仍重，但指數並沒有爆量下跌，若晶圓雙雄可於近日穩盤，並配合量能為升，電子股仍有機會成為下波台股的主流。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.29降至1.26。VIX指數上漲0.14至19.03。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

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