景氣外熱內冷，財政部昨公布8月出口額395.5億美元，再創歷年單月新高，年增率為26.9％，連續14個月正成長。財政部統計處長蔡美娜表示，今年底前有機會見到單月突破400億美元。反觀內需受新冠疫情衝擊，商研院警示，若景氣情況沒有改善，這波疫情對商業服務業的衝擊，恐怕會比2008年金融海嘯時期更嚴重。

蔡美娜說，8月出口暢旺主因為，全球生產活動加速復甦，引發增補庫存的效應；5G通訊、高效能運算、新興科技運用、數位轉型延燒，加上消費性電子新品的備貨潮、旺季效應等推升。

主要貨品方面，科技與傳產仍齊頭並進，有電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品與機械等4大貨類創新高，除受惠需求強勁、貨品售價調漲外，東南亞因疫情嚴峻，也產生了轉單效應。主要市場表現上，對美國、中國大陸的出口規模，再創歷史單月新高，年增分達16.1％與28.9％。

財政部預估，9月因為有中秋節因素，工作天數較少，出口規模大約在378到390億美元，年增率23％到27％，惟今年底之前有可能看見單月突破400億美元；且未來單月出口額超過300億美元將可望成新常態。

相較出口火熱，內需消費卻冷吱吱！商研院昨公布最新7月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（簡稱CCCIS）降為-1.18個標準差，面對Delta變種病毒兵臨城下，商研院預期，景氣若沒有改善，CCCIS到2022年1月會續降至-2.02個標準差，這將是首次低於2009年6月曾經出現的-1.95個標準差，為2008年金融海嘯以來的最低谷。

(時報資訊)