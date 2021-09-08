主計總處昨公布8月消費者物價指數（CPI）年增率2.36％，是今年繼4月、5月以來，第3度突破2％通膨警戒線；中央大學台經中心執行長吳大任表示，隨經濟逐漸解封、躉售物價指數（WPI）又降不下來，在廠商成本推動、需求拉升下，可能將生產成本轉嫁給消費者；預估接下來幾個月物價水準，恐怕很難回到2％以下。

主計總處分析，去年受到疫情影響、物價比較基期低，近期國際油價、農工原物料上漲，物價才會數度超越2％通膨警戒線；此外，6月來豪雨不斷，雨又下在中南部產地區，蔬菜量減價揚、年增逾35％，加上機票、肉類、成衣及水果價格上漲所致。官員認為，物價上漲（逾2％）只是暫時現象，待天候回穩，物價會慢慢回落。

月支出8萬 將多1888元

8月CPI年增率為2.36％，以平均每月消費支出8萬元規模家庭為例，若購買相同品質、數量的商品及服務，等於平均較去年同月多支出1888元，其中，蔬菜支出424元最多，油料費多支出418元次之。

值得留意的是，8月WPI年增11.88％仍處於高檔；中央大學台經中心執行長吳大任表示，國內經濟成長率仍有5％以上，暫時沒有停滯性通膨的風險；國際油價、農工原物料、基本金屬等都漲價，因為國內連續3個月防疫升級至三級警戒，才抑制了物價漲幅，隨經濟逐漸解封、WPI又降不下來，在成本推動、需求拉升下，廠商很可能將生產成本轉嫁給消費者。

豬肉漲7.2％ 創6年新高

行政院物價小組調查的17項重要民生物資中，8月豬肉漲幅7.2％、創78個月以來新高；主計總處綜合統計處視察曹志弘表示，主要是飼料漲價、小豬養成狀況也不好，造成供給量不足。另沙拉油、調理油漲幅達10.43％，亦創下119個月以來新高，曹志弘認為，與黃豆價格上漲有關，不過，黃豆價格自4月高點以來，已有下降趨勢，接下來要持續觀察國際原物料走勢。

(時報資訊)