隨著國際間對藍色經濟（Blue Economy）的重視，海洋被視為各國經濟成長的新動能之一，我國海洋產業的永續發展亦有賴中央與地方偕同推動。

在海洋委員會支持下，金屬中心於周一（6日）舉行「南部地區海洋產業推動策略焦點座談會」，針對南部海洋產業發展現況與未來潛能進行交流，期望能藉由該座談會汲取各界經驗，引領地方海洋產業進行創新與提升在地價值。

該座談會計有農委會漁業署、經濟部工業局、交通部觀光局、航港局、台南市觀光局、農業局、高雄市海洋局、屏東縣交通旅遊處、農業處、台糖生技事業部、臺灣國際郵輪協會、中華民國水中運動協會、琉球鄉生態觀光協會、嘉義區漁會、南市區漁會、高雄區漁會等30位產官學研代表出席，場面熱絡。

海洋委員會表示，希望透過該座談會，盤點出南部區域各縣市未來聚焦海洋發展的主軸，更希望以務實的方式協助地方進行海洋產業的推動。

執行計畫主持人、金屬中心陳靖惠博士表示，臺灣擁有豐富的海洋資源，具備相當良好的發展潛力，經國內現況與國外趨勢盤點，未來在海洋領域上，結合各縣市的特色資源，可朝向海洋觀光及遊憩、海洋循環經濟、海洋智慧科技、海洋能源與水資源及海洋生物科技等五大主軸進行發展。

金屬中心說，該座談會為首場海洋產業推動策略焦點會議，後續將陸續辦理中部、北部、離島與東部之相關座談，透過面對面與談，凝聚地方縣市政府發展方向與需求。

期盼藉由焦點座談會，匯集各界趨勢觀點，並作為海委會協助地方政府擬定行動方案，創造中央與地方的合作契機，共同為臺灣海洋產業注入新動力。

(時報資訊)