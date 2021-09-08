新冠肺炎肆虐，全球各國都在搶疫苗，相關的企業備受矚目，將近400萬台灣人苦苦等候的莫德納（Moderna），近年來股價一飛衝天，成為耀眼新星。其實，許多產業都有像莫德納的企業，其產品或服務可以解決全球人類面臨的挑戰，進而帶動公司股價成長。野村投信將於9月6日開募的野村全球正向效應成長基金，其投資顧問柏基（Ballie Gifford）就是從解決人類困境出發選股，在兩年多前莫德納沒沒無聞時即已進場，目前是該公司重要的法人股東，眼光精準。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，全球鬧疫苗荒，莫德納的疫苗因保護效力極佳更是供不應求，也帶動股價飆漲，但不是所有的投資人都有機會完整參與到股價的漲幅，而且做疫苗的廠商非常多，如果沒有扎實的研究分析能力，投資人只能在公司成名、股價飛漲後做跟隨者。如今從各國針對不同疫苗效力的研究數據可以得知，莫德納疫苗的mRNA技術不僅是該領域的創新技術，保護效力更是有目共睹。在新冠肺炎變種病毒持續肆虐下，各國政府仍積極搶購疫苗，預期保護效力極佳的莫德納疫苗仍將處於供不應求的情況。

張繼文指出，柏基領先市場鍾情莫德納，正好反映出正向效應投資策略的優勢，其目標為投資能解決人類所面臨挑戰的企業，從聯合國的永續發展目標（SDGs）出發，在17項永續發展目標中分析出四大投資主軸：包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求。

(時報資訊)