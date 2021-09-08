整體新興市場近期買氣回溫，其中又以新興亞洲基金資金動能最為強勁，法人表示，雖然亞股短期仍受到不少不確定性干擾，可能使亞太股市震盪整理，不過就中長期來看，因亞股相對沒有漲到且在基本面可望回升下，對於亞股後市表現仍不看淡。

亞股近周淨流入金額明顯增，近周流入金額較前周山現三倍增，新興亞股中的馬、菲、印尼等東協股市近月都有不錯表現。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，今年來因大陸官方加大對於反壟斷監管，加之疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，使大陸經濟數據略微顯露疲軟情況，但評估官方亦可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述政策負面對於大陸短中期成長動能產生的負面影響，應有助提振市場信心。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，在變種病毒的威脅下，為亞洲國家疫情控管帶來干擾，在市場擔心全球供應鏈受到影響，也令近期亞洲股市波動放大。

整體來看，亞洲國家貨幣政策可望維持寬鬆水準，疫情雖然仍是短期關注焦點，不過在各國也積極加快疫苗施打速度下，可望進一步令疫情和緩、降低重症及死亡機率，亦有助於經濟活動改善，因此短期雖然在不確定性干擾下亞太股市震盪整理的機會較高。

楊慈珍說，就中長期來看，亞洲國家在基本面可望回升的支持下，對於亞股後市表現仍不看淡，操作上建議採國家別和產業別分散配置策略，可關注具成長性之資訊科技、工業、原物料等類股表現。

(時報資訊)