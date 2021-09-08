富邦產攜手醫療業等共同研發推出全球第一張高端微創手術「癌症達文西保單」。雖然該保單是供未曾罹癌患者投保，富邦產險表示，投保者只要誠實告知，不必作體檢，年保費隨著年齡逐漸提高，新保年齡是零至60歲，新保案件有三個月的等待期，續保年齡上限為75歲。

全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」，是富邦產險攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障。富邦產險表示，達文西手術為目前全球最先進的微創手術系統之一，該手術可運用在泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別，除了攝護腺癌、部分腎臟切除術之達文西手術費已獲健保給付，多數達文西手術尚未納入健保給付。

據了解，達文西手術費一次費用一般約20～30萬元，富邦產險推出全球首張高端微創手術－癌症達文西手術保障，供民眾可視自身需求彈性加購，可不受經濟壓力影響，將醫療科技納入優先考量選項，安心接受治療。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險本次推出「健康守護加」升級版專案，除提供基本住院日額保障外，民眾可視自身需求彈性加購「初次罹癌保障」與「住院醫療實支實付保障」，未來若因癌症需施行達文西手術時，可不受經濟壓力影響，將醫療科技納入優先考量選項。

(時報資訊)