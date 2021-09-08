時序進入9月，觀察金融海嘯後每年9月全球主要股市平均月漲幅表現，印度以1.94％居冠，俄羅斯1.83％居次，韓國則是以1.79％拿下第三，其他前十名上榜的分別為紐西蘭、日本、德國、越南、台灣、NASDAQ指數、法國。投信法人表示，第四季消費旺季到來，都是有利亞股上漲的契機，投資人不妨趁機布局亞股基金，特別是印度基金更值得期待。

群益投信表示，歷年9月整體而言以新興亞股表現最佳，其中印度表現最好，在歐美景氣復甦態勢不變以及資金寬鬆環境下，加上第四季消費旺季到來，都是有利亞股上漲的契機。中長期來看，亞洲地區因經濟成長動能較其他區域強勁。

全球景氣的復甦，的確也有助於帶動亞太國家工業生產及零售銷售復甦，在基本面及獲利面改善的支撐下，加上各國經濟振興措施的支持，可望持續吸引外部資金流入。

個別市場來看，聯準會（Fed）延續鴿派立場、印度疫情控制得宜，7月下旬FOMC利率會議後，Fed針對QE縮減議題仍無共識，加上全球Delta變種病毒擴散之際，印度新增確診數仍走降，吸引資金持續進駐印度股市，此外，印度在企業財報表現符合市場預期，後市表現值得關注。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑表示，8月印度股市，受到財報數字良好，通膨回穩等基本面支持，持續強勢創新高，下個月除總經數據及美國升息外在因素外，影響股市因素較少，出現獲利了結的機會仍然較高，但在企業基本面良好支撐下，若回檔空間將有限。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會近期釋出可能在年底前縮減購債金額的訊息，然而面對聯準會可能的貨幣政策正常化動作，對比前一次2013年縮減購債恐慌導致資金自新興市場撤出經驗，今年以來除印度股市獲外資淨買超之外，其餘市場皆呈現連兩年淨賣超格局，顯現外資資金於亞洲各國股市布局的審慎態度，降低後續資金再大幅流出的風險。

評估隨著聯準會政策態度轉趨明朗、投資人消化預期與實際政策之差距，應有助資金回流亞洲等新興市場。

投信法人表示，隨兩岸中秋將至，第四季的消費旺季可望為亞股增添柴火，以陸股為例，目前股市本益比來到約13.5倍左右水準，略低於歷史平均，預期指數下向空間有限，加上今年企業獲利可望呈現雙位數成長，將成為支撐A股動能之一。整體新興亞股表現在第四季表現值得期待。

(時報資訊)