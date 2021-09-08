綠色、社會、永續發展等可持續債券部位，標準普爾全球評級估算，屆及2021年底總計發行量應會超過1兆美元，會是2021年前六月的總金額再翻倍。標普分析師團隊提醒，市場上確實有些發行法人藉此「漂綠」，尤其是能源密集、難以減排的行業所發行的綠債最需謹慎，調查投資者所擔心的部份，漂綠的風險占比最高，約占56％。

基於各國政府嚴查有心發行法人的「漂綠」動作，標普深入分析目前市面上的ESG相關金融商品，結果顯示，能源密集型、難以減排的行業債券發行人，現在特別偏愛用此工具來幫助自己提高對淨零排放經濟的貢獻，這類稱為轉型金融工具，也稱之過渡債券交易。

永續議題在疫情期間成為金融投資、財富管理的重點。瑞銀財富管理統計及至2021年上半年，亞太地區永續投資的客戶資產（AUM）達到45億美元，與2020年初相比增長350％。

過去12個月中，投資於永續代操或基金交易的客戶數量也增長140％。

惠譽國際信評亦指出，金融服務界對ESG因素的總需求不斷增長，投資者，尤其是私人銀行的高資產客群，持續呼籲更明確的投資解決方案，以反映可持續和負責任的價值觀。

原先一直是ESG商品評估標準的SDGs（2015年聯合國可持續發展目標所設定）已無法完全反映產品內容，現在需擴展到企業運營作法、僱用員工等，真正實踐相關價值觀。

標普對於投資者看待綠色債券商品的最新調查，投資者認為投資這類金融商品所面臨的風險，在「商品結構的複雜度」，「缺乏比較性」，「雄心不足」，「漂綠的風險」等四項中，認同「漂綠的風險」項目有高達56％，而過往結構型金融商品是投資者最頭痛的部份，此次調查僅28％投資者認同。

(時報資訊)