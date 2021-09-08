2021年以來，生技及科技雙主題投資續夯，帶動基金績效表現。投信法人指出，看好生技醫療基本面穩健、財報亮麗，資金寬鬆下，9月可留意生技醫療、人工智慧題材，布局相關基金搶先機。隨美國十年公債殖利率持續探低，市場重回風險性資產懷抱，根據CMoney最新統計，投信發行204檔海外股票基金中，今年來績效表現最好集中生技醫療、科技兩大類型。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉建議，9月美股產業投資亮點，仍聚焦在「生技醫療」領域，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，皆挹注相關個股未來營運動能及投資潛力，生技醫療類股可攻可守，產業趨勢具成長性，適合作為國人海外基金定期定額的首選。

李淑蓉指出，新冠變種病毒肆虐下，對生技醫療產業帶來如革命性改變，首先從產業面來看，變種病毒加速新藥創新，以疫苗股來說，各國施打疫苗對象不斷擴大、未來隨疫情流感化，疫苗需求只增不減，疫苗商機大增。

其次，新冠疫情造成全國病例數激增，住院死亡人數不斷增加，未來治療確診病患的主力藥物，不僅需求量將爆增，未來銷售成長前景亦十分樂觀，激起全球各大藥廠，均持續致力於技術研發，相關新藥商機包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，挹注生技醫療類股更多成長動能。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，Delta變種病毒來勢洶洶，刺激醫療照護需求，資金加速轉進生醫類股，帶動MSCI全球醫療保健指數持續創新高，累計今年來漲幅已達20.3％。除了疫苗公司股價漲勢驚人外，精準醫療相關的生命科學、基因體學等表現同樣不差，今年來已上漲30.5％。

常李奕翰表示，這波疫情正加速醫療產業的變革，不再只注重在治療，醫病觀念改變與AI人工智慧帶來的技術革新，包括：預防、診斷、照護、管理等領域商機都會大幅提高，讓整體醫療市場的潛在商機上看4.4兆美元，成為長期投資的風口。因此，建議投資人把握轉型機會，提高創新醫療相關基金的部位。

(時報資訊)