Delta疫情尚未解除警報，阿富汗地緣政治風險仍存，但在美國聯準會（Fed）鴿式退場和全球央行持續寬鬆的環境下，全球經濟可望持續溫和復甦，全球股市仍有高點可期。柏瑞投信表示，2021年股市已大漲一波，暫時性的高通膨以及評價面偏高，接下來齊漲的行情恐近尾聲，短期市場波動也將更為劇烈。

觀察近年來的股市表現，熱門投資主題像是電動車、潔淨能源、醫療生技和AI人工智慧等，其所具有代表性的企業，往往都屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分股企業，建議投資人可以聚焦ESG股票，從中找尋夯主題的投資機會。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇表示，儘管股市續創新高，但是這些ESG企業的獲利成長相當強勁，加上還有經濟基本面持續好轉的支撐，ESG股票在EPS的支撐下，其實顯得高貴不貴。

另方面，由於近年來ESG投資盛行，一度引起是否泡沫化的討論。不過，根據研究顯示，ESG絕非假議題，ESG較佳的企業，企業毛利率確實勝過一般企業，柏瑞投信統計，2020年MSCI ESG Leaders指數企業的毛利率約35％，而MSCI世界指數企業的毛利率約32％，獲利水準約提升約9％。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，除了獲利能力較佳，從2008年金融海嘯後，整體ESG較佳企業的股價表現也領先。

根據MSCI統計，採用近12個月ESG評分變化幅度最佳20％，與最差20％的企業股價報酬比較，且每個月會重新調整組成企業並進行試算，從2009年6月到2020年10月這段期間，整體ESG較佳企業的股價累積超額報酬達16％。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定在9月13日展開募集，保管銀行為第一商業銀行。初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動，且須留意全球股市仍有波動風險。

柏瑞投資（PineBridge Investments）為全球化且具多元產品線的資產管理集團，擁有包括：股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。至2021年3月31日，旗下管理資產1,330億美元，包括257億美元的合資企業或非柏瑞投資全資擁有的其他實體管理機構。

(時報資訊)