全球企業加快數位轉型，驅動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩大重要技術的結合應用，智聯網（AIoT）已成未來全球科技主流趨勢，各大企業爭相搶攻上兆美元商機，投資人可透過AIoT基金逢低單筆買進或定期定額，在相關主題基金中，統一全球智聯網AIoT基金波動度低於同業平均、報酬率領先，夏普值最高，可列為長期投資優選。

　投資於創新科技產業的主題型基金，持有標的多為預期獲利高成長個股，未來長線報酬潛力空間大，但投資人也常會擔心基金波動難以承受，夏普值就成為很好的挑選基金指標。夏普值代表的是，每承受一單位風險得到的超額報酬，數值越高，表示基金的風險控制與報酬表現越優異。

　統一統信分析，全球智聯網AIoT基金一年績效33.91％，優於同類群組平均的16.62％；一年年化標準差14.66％，低於平均值的15.24％；一年年化夏普值2.34，遠高於平均的1.43。這檔基金淨值波動度比同業低，且同時還能創造比別人好的績效。基金自2019年10月8日成立以來，淨值持續創新高，累積報酬率84.4％。

　展望後市，統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，由5G衍生出的龐大商機與供應鏈，包括AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是明確的主流趨勢，科技產業經歷一個季度的股價下滑，相當程度消化了前期的高估值，帶來了逢低布局機會。

　他認為，雖然Delta變種病毒令新冠疫情重新升溫，影響多國經濟復甦，但疫苗覆蓋面也正在擴大，疫情終能獲得控制。而在8月底的全球央行年會後，市場對於美國聯準會調整貨幣政策的擔憂也淡化，若接下來公布的非農就業數據不如預期，市場會傾向認為聯準會將採取溫和的縮減購債節奏，升息預期也將被推遲到2023年，資金面寬鬆持續有利股市表現。

　在投資方向上，新能源發展形成顯學，碳中和商機規模龐大且成長快速，可特別關注電動車、綠色能源相關。基金布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。主要持股分布於：IC設計服務、電動車及其零組件、雲安全、太陽能背板材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、銅等。

(時報資訊)

#智聯網 #基金 #夏普值

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30017.39 +101.25(0.34%)
12:56
南韓KOSPI
3162.52 -24.90(0.78%)
12:56
香港恆生
26244.88 -108.75(0.41%)
13:01
上證指數
3678.88 +2.29(0.06%)
13:01
深圳成指
14688.49 -14.41(0.10%)
13:01
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

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