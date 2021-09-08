自去年疫情高峰後，截至8月中旬，美國COVID-19疫苗完整接種人數累計占人口比重達50.79％，激勵相關類股表現。投信法人指出，未來防疫與健康成為「新常態」，帶來許多健康醫療產業的投資機會。

兆豐投信生命科學基金經理人劉明芳指出，世界衛生組織（WHO）統計，全球因COVID-19感染人數攀升逾2.1億人，雖然全球新冠疫情疫苗施打如火如荼中，仍無法在各國起到群體免疫效果，因此推測未來的一、兩年，人們必須習慣與COVID-19病毒共存的「新常態」，這也使得相關生技醫療、健康護理及製藥相關類股未來業績展望佳。

劉明芳表示，「新常態」之下，也帶來許多健康醫療產業的投資機會，估計近兩年全球主要廠商COVID-19疫苗出貨逐年增加，預估2022年全球疫苗達88.5億劑，相關產業鏈將受惠。

此外，疫苗產業將在COVID-19第三劑、流感化的趨勢之下最為受惠，除了研發疫苗的公司之外，生產疫苗的CDMO（委託研發與代工生產）公司、生物反應器設備製造公司及藥品分銷通路等，將是一個龐大的經濟鏈。

群益NBI生技ETF（00678）基金經理人林孟迪表示，全球政府撒幣開始連年買疫苗，龐大的寡占商機獲利具想像空間。在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求，連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，相關廠商獲利具想像空間。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，數位醫療在疫情的催化下，獲得各國政府、醫院大量使用，市場接受度快速提升，逐漸成為醫療產業的新主流。許多數位醫療公司的服務進入商業化發展階段，營運模式趨於成熟，邁入有實質獲利的成長期。

資料顯示，未來三年，數位醫療產業的獲利年複合成長率上看35％，超越傳統醫療和生技產業。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，MSCI醫療保健指數相較於MSCI AC世界指數的本益比折價幅度於第二季開始逐月縮窄，而代表生技族群的NBI指數目前股價營收比約為7.2倍，亦出現回升，但NBI指數相較S&P 500溢價幅度仍明顯低於長期平均，顯示目前產業在評價面仍具吸引力。

合庫投信指出，醫療照護產業能快速成長，各國政府政策的強力支持非常關鍵，且人口高齡化趨勢銳不可擋，醫療照護不動產、生技及科技雙技創新產業可望是未來剛性需求。

(時報資訊)

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