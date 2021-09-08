全球股市近期頻創新高，印度、S&P500、NASDAQ、加拿大、阿根廷、墨西哥、費城半導體均曾創歷史高點，連帶海外基金績效也紅通通，海外基金有58檔淨值創新高，績效漲幅超過二成的有七檔，以印度、美國、科技基金表現相對佳，值得投資人多留意相關投資契機，有利定期定額方式長期布局。

群益印度中小基金經理人林光佑說明，印度7月製造業PMI大幅攀升至55.3的三個月最速擴張，6月工業生產年增13.6％、月增5.15％，意味著與去年及5月的疫情高峰期相較，印度經濟活動迅速回溫，基本面復甦力道強勁。

7月CPI下滑至5.59％的三個月低位，低於央行目標通膨區上緣6％，水庫積水量大幅高於過去四年同期，農作物耕種無虞，短期寬鬆延續，對經濟與股市相對有利。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，印度疫苗接種進展加速，及受壓抑的消費釋放支撐成長動能，經濟活動自第三季起逐步正常化，政策致力推動製造業與基礎建設，有利經濟結構可持續成長，強勁的全球成長也帶來助力，預期未來幾季將進入週期性復甦，有利股市表現。

安本標準投信投資長彭炫通認為，企業獲利表現帶來助力，高於去年預估值，近期數據較預期表現更亮眼，通膨水準尚未給本益比帶來風險，且估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。但類股輪動持續，建議均衡配置金融、工業、旅遊、服務、房地產等景氣循環股以及科技股，不錯失報酬成長機會。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠認為，財報表現亮眼支持美股，聯準會貨幣政策維持寬鬆，相對看好風險性資產表現，美股後市仍不看淡。持續關注疫情、地緣政治變化，以產業分散布局為主的平衡投資組合，包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。

(時報資訊)