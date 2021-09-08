台股連兩日拉回整理，7日加權指數收低17,428.87點；潤泰新（9945）挾業績成長題材，獲得買盤追價，帶量攻堅創波段新高價76.1元、漲幅3.4％，可留意相關認購權證。

潤泰新2021年前七月營收145.37億元，年增幅58.69％，7月營收29.25億元，月增幅51.72％及年增幅101.39％。潤泰新第二季稅後盈餘37.82億元及EPS 2.6元，也高於去年同期獲利14.73億元及EPS 1.52元；上半年稅後盈餘104.10億元及EPS 7.16元，優於去年同期獲利44.30億元及EPS 4.57元；

潤泰新上半年營建本業板橋「峰匯」完工入帳，且敦峰、松濤苑等銷售，加以豐碩轉投資收益挹注，其中持股25％的潤成投控認列南山人壽收益，另持股11.63％的潤泰全等，使得整體獲利突破百億元，較去年同期獲利翻倍成長，也超越去年全年獲利85.57億元。

潤泰新今年每股分派5元股利，其中1元現金股利已在7日26月除息，4元股票股利則將在9月23日除權，除權題材呈現升溫，近期法人也有加碼動作。

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(時報資訊)

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