晶圓雙雄7日走弱，影響台股指數震盪收低17,428.87點、下跌0.38％；旺宏（2337）呈逆勢上揚行情，股價收高41.5元、漲幅0.85％，是半導體族群中抗跌股，帶動相關認購權證交投活絡。
記憶體廠旺宏2021年前八月營收303.48億元，年增幅21.49％，8月營收50.11億元，月增幅17.01％及年增幅58.89％。2021年第二季稅後盈餘19.25億元及EPS 1.04元，明顯強過去年同期獲利13.3億元及EPS 0.72元；上半年稅後盈餘28.41億元及EPS 1.54元，高於去年同期獲利25.52億元及EPS 1.39元。
旺宏7月營收42.83億元，8月營收攀升突破50億元為歷年同期新高，也僅次於2019年9月的50.8億元，為歷史單月次高，法人看下半年旺季效應，Flash（快閃記憶體）產品需求持續，NAND Flash與NOR Flash有機會調漲價格，利於下半年營運成長動能。
外資8月23日轉買旺宏後，近期續買，7日再買超1.02萬張。旺宏8日將除息交易，每股分派1.2元現金股利，填息行情仍受到市場期待。
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(時報資訊)
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