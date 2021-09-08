台股7日受到本土疫情又見升溫因素干擾，盤面調節賣壓沉重，前波大漲的IC設計族群遭「空襲」，跌深族群趁勢而起。法人建議，指數短線高檔震盪難免，類股輪動態勢延續，建議關注目前股價位階基期未過高，且營運面仍有利多消息的個股為關注焦點，板卡雙雄微星（2377）、技嘉（2376）具反彈上攻機會。

微星第二季EPS達5.2元，優於市場預期，反應NB系統營收強勁，以及加密貨幣挖礦需求帶動顯卡平均售價上升，而產品結構優化，推升第二季毛利率和營益率表現。

市場預期，微星8月主機板和顯卡營收將有月增一成水準，電競NB系統營收可望呈現季增，優於主機板及顯卡表現；全年顯卡出貨量預估達800萬片，較去年同期成長5％，主機板出貨量預估下修至1,110萬片，年減7％。

投資專家認為，微星目前評價偏低，加上第三季板卡銷售並不看淡，電競筆電銷售還有成長空間，業績有望持穩上半年單季高檔水準，公司內部持續保持審慎樂觀態度。

技嘉8月營收達103.4億元、月增25.8％，年增48.43％，受惠顯示卡出貨回溫，市場仍呈現供不應求，累計前八月營收達787.07億元，年增47.93％， 隨著下半年主板及伺服器在CPU及IC相關元件缺料情況可望逐步緩解，加上傳統旺季加持，業績表現穩健。

此外，法人評估，在宅經濟商機帶動之下，對板卡、顯卡需求將優於預期；技嘉7日股價穩在紅盤之上，收在91.3元。

(時報資訊)

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