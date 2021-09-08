本土疫情清零後再次出現確診破口，重升三級警戒雜音頻傳，使遠距相關個股走勢再度轉強，搭配終端產品規格升級，及傳統旺季等利多，金居（8358）、台光電（2383）8月營收繳出歷史新高。

雖然LME銅價漲勢趨緩，但伺服器平台業者升級、5G與汽車電子等發展趨勢下，終端需求依舊強勁，印刷電路板（PCB）上游原料的產能維持滿檔，銅箔加工費欲小不易，相關業者下半年營運攀升可期。

銅箔廠金居受惠加工費調漲及銅價維持高檔，8月營收達8.11億元，年增66.25％，連續六個月改寫單月新高紀錄；累計今年以來營收達56.71億元，年成長43.5％。金居自行開發的RG系列高頻高速銅箔，憑藉高性價已在Intel及AMD兩大客戶間取得優異成績，法人預估2022年整體RG系列銅箔營收將上看五成以上。

上游銅箔基板（CCL）廠台光電亦在新品拉貨、產能規模提升、報價調整下，8月營收同步創下單月歷史新高，達36.82億元，年增42.2％；累計前八個月營收248億元，較去年同期成長45.29％。

法人表示，台光電除手機、筆電、平板等產品的HDI需求暢旺外，第三季美系客戶新機以及英特爾Whitley平台持續放量，隨著產品組合優化、第三季出貨力道優於第二季，以及CCL產能供不應求與成本上漲的報價調整陸續反映後，預估第三季營收可望挑戰百億元門檻，全年營運創高可期。

美系外資看好台光電營收與毛利向上趨勢，調高公司今年至後年的獲利預估，重申「買進」評等，目標價也由260元調高至285元。

(時報資訊)

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