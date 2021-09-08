台股7日資金轉進近期股價跌深股，散裝輪慧洋-KY（2637）、貨攬業者中菲行（5609）8月營收創下歷史新高，利多題材「強力支撐」下，股價展開強彈。法人指出，市場即將進入第四季傳統旺季，預期營收、獲利仍將續揚。
受到中印疫情再起影響，塞港問題持續惡化，整體市場供需失衡，導致8月波羅的海乾散貨指數（BDI）突破4千點，為11年來新高。慧洋受惠運價居高不下，7、8月淡季不淡，8月營收甚至高達17.08億元，月增2％、年增58.4％，改寫歷史新高；累計前八月營收112.71億元，年增近五成，營業利益42.46億元、年增逾五倍。
展望後市，慧洋第三季預期有18艘船將換約，期約租金有望跳增逾八成，時序將邁入第四季傳統旺季，法人預估，慧洋持續挑戰營收、獲利新高仍可期。此外，散裝輪業界過去新造船數量偏低，受疫情後運量大幅回補衝擊，塞港問題難解，加上中、印等國擴大基礎建設，推升原物料、大宗物資需求。
貨攬業者中菲行8月營收則達34.73億元，月增11.5％、年增91.7％，不僅連三個月營收改寫單月新高，累計前八月營收也達218.79億元，年增49％，突破去年前11月營收，逼近去年全年營收225億元水準。
觀察中菲行8月營收，受惠海運持續「塞爆」，部分貨物不得不由海轉空、第三季電子旺季下，電子新品也陸續出貨，空運也逐漸進入傳統旺季，中菲行8月空運營收高達17.93億元，年增54.5％，營收占比高達51.6％。
而在強勁回補庫存需求帶動下，中菲行海空路運輸艙位供給可望持續吃緊，海空運市場仍將熱絡。
(時報資訊)
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