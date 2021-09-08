近期公布的8月非農數據大幅降溫，遠低於市場預期的73萬人次。數據公布後，市場預期將抑制美聯準會（Fed）官員於9月FOMC會議提出縮減購債的可能性，在緊縮政策遞延機會上升的樂觀預期下，短線上美元指數應聲走弱，一舉跌破季線。

不過，這代表美元指數將展開弱勢震盪格局嗎？從歷年來的就業數據調整情況給出了答案。

雖然本次的非農僅新增20萬左右人次，不過，美國非農就業人口會在未來進行逐月調整，近期分別會有兩次調整時程，因此，本次數據僅是第一值，後續兩個月別會更新第二值與第三值。

觀察美國BLS的非農就業數據調整狀況，自1979年至今，美國8月的第三值非農就業人數調高可能性接近70％，過去10年來，僅2015年8月的非農第三值是調降的，且近年8月第三值調升幅度甚至較2000年以前存在明顯的上移。

因此，本次的數據其實並沒有市場想的悲觀，只要後續幾個月的非農不繼續下滑，Fed的縮減購債時程應該不會就此被打亂。

後續不排除在9月份的非農就業數據調整有顯著上調的可能性，在目前大量QE的時點，Fed的每一舉動都牽動市場。若該情況真的發生，市場將一改目前縮減購債時程將延後的預期，屆時將重新省視美元目前供需情況，可能進一步提供交易美元的題材，正是投資人參與行情的好機會。

投資人可透過交易台灣期貨交易所的多項美元匯率期貨，參與外匯市場行情，但匯率期貨價格波動程度較大，建議善用停損控制風險，嚴守分批進場原則為宜。

(時報資訊)