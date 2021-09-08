美國8月非農就業新增23.5萬人，大幅遠低於市場預期的至少70萬人，引發人們對於經濟復甦可能陷入停滯的擔憂。

就業數據的不佳，雖然不至於讓美聯準會（Fed）完全停止縮減購債的計畫，但勢必推遲縮減購債的時間，Fed政策路徑的不確定，使得美元承壓，將不利於美元指數的後續發展。

以目前走勢觀察，美元指數沿五日線持續向下走弱，雖然目前守住7月中旬的盤整區間，但受到下彎月線的影響，使得整體格局仍維持偏弱的空頭走勢，後續未在上季線之前，偏空格局恐將持續。

近期Delta變種病毒疫情嚴峻，全球再次掀起更高規格的防疫措施，勢必對經濟市場產生重大影響，並延緩景氣復甦的計劃表，一度高漲的貨幣政策緊縮預期回落，助攻美國標普500指數和那斯達克指數一度雙雙改寫歷史新高，加上亞股回穩，上周全球主要股票指數均以上漲作收，其中，MSCI日本指數和中國指數單周漲幅甚至都超過4％。

由於就業數據不如預期，預期9月Fed縮減購債的可能性不高，市場將關注11月、甚至年底的例行會議。整體來說，通膨數據及就業情況每月的數據持續浮動，將是Fed評估未來動向的基準。

Fed不急於縮減購債，使得市場資金動能強勁，目前美股多頭格局不變，對於與美股高度連動的亞洲股市，特別是台日韓等市場具有領頭作用。商品方面，投資人可靈活交叉運用台灣期交所發行的富時100期貨和美國標普500期貨來參與行情。

(時報資訊)