全球微型泵閥大廠科際（4568）膠囊咖啡機水泵外銷未受馬來西亞封城影響，8月營收優於預期，今年營收也可優於去年。

科際董事長張智看好醫療器材市場前景，7日出席法說會時表示，新開發負壓傷口治療儀明年起外銷美國，增添營運動能。

科際生產微型氣泵、水泵及閥為大宗，應用在汽車、醫療器材及家電三大領域，家電占營收比重五成、醫療器材占比三成、汽車營收比重二成。第二季合併營收3.64億元、本業獲利0.44億元，本期淨利0.35億元，EPS從去年同期1.26元降至1.17元。

上半年合併營收6.24億元、本業淨利0.79億元，認列匯損三、四百萬元，比去年同期匯損二千多萬元少，本期淨利0.65億元，EPS從去年同期1.78元增加至2.2元。

科際指出，今年上半年新台幣升破28元，致使營收從美元轉換為新台幣短少，毛利率受匯率影響而下降，第二季出貨以毛利率較低的血壓計等產品為主，加上原物料上漲而導致營業成本增加，是科際第二季營收創同期新高，獲利不增反減的主因。

科際表示，第三季向來是膠囊咖啡機出貨旺季，咖啡機客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地有代工組裝廠，大馬7月底疫情再起而封城，科際原預期8月出貨會受影響，但8月合併營收1.42億元，仍年增3.30％；前八月合併營收8.97億元，年成長25.36％。

(時報資訊)

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