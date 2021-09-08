鑄件大廠永冠-KY（1589）7日表示，目前風電能源類、產業機械及注塑機訂單能見度看到年底；此外，永冠與上緯新能源等合組離岸風電台灣隊，不單是爭取在苗栗外海建置Formosa4及Formosa5兩離岸風場，更放眼於亞太離岸風電市場商機，從風電零件供應商轉型為開發商。

永冠7日參加證交所舉辦線上法說會表示，第二季注塑機及產業機械市場需求持續成長，風電需求穩定，第二季毛利率下滑主因是大陸生鐵及廢鋼價格快速上升所致，不過近期大陸PMI及鐵礦石相關指數下跌，原材料成本壓力可望有所緩解。

尤其永冠風電客戶也因運費成本上漲，向風電開發商提出漲價要求，永冠正與風電客戶洽談明年訂單價格，明年風電能源類鑄件有機會漲價。

永冠指出，今年產業機械及注塑機客戶需求回溫，今年出貨噸數挑戰18.5～19.4萬噸，年成長5％～10％，續創史上新高。

永冠在台中港設廠，第一階段投資新台幣52.2億元，主要供貨給西門子哥美颯及三菱重工維特斯兩離岸風機廠。

永冠台中港新廠工程雖受疫情影響，延宕一、二個月，不過2022年第二季量產計畫，第一年生產1萬噸離岸風機鑄件，2023年4.5萬噸、2024年增加至6萬噸目標都未改變。

永冠規劃今年下半年在泰國建廠，第一階段投資新台幣26億元，預計2023年投產，生產注塑機、產業機械及陸域風機鑄件，供應東南亞市場及外銷歐美。

永冠表示，泰國爆發疫情，現階段還無法派員到泰國展開建廠前期工作，動工時機端視疫情，仍希望下半年可以動工興建。

永冠指出，與上緯新能源、雲豹能源、天力離岸風電合組離岸風電台灣隊，不只爭取在苗栗外海建置Formosa 4以及Formosa 5兩座離岸風場，潛在總裝置容量4.4GW，更放眼於亞太離岸風電市場，要從風電零組件供應商，轉型為開發商。

(時報資訊)

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