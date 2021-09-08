台股自第三季以來到9月7日止，約震盪小跌1.84％，不過，個股漲跌變動劇烈，隨著個股輪動快速，法人買賣操作步伐明顯調整，據統計，法人7日買超股多以跌深股居多，並以航運股中的貨櫃三雄為代表，而航運股也扮演台股穩盤重要指標。

連漲多日的電子股7日量縮拉回，成交值占大盤比重從前一天近66％掉到53.73％，電子類股指數最後跌1.07％，資金明顯轉戰至航運股，航運股成交值占比衝上近三成，達29.14％，量能明顯增溫，類股指數最後收大漲6.25％，萬海展開強勢的填權息走勢，終場收漲停，帶領長榮及陽明收盤各大漲8.47％及6.64％。

三大法人7日買超已縮減至24.34億元，不過，對特定個股仍積極加碼，篩選法人7日買超3,000張以上個股，且自7月來到9月6日止，股價累計跌幅超過8～40％以上計有10檔，分別為長榮、陽明、萬海、正德（上櫃股）、中石化、華邦電、聯成、旺宏、台玻、英業達等。

萬海7日進行除權息各1元，合計股利2元，但權息值高達20元，7日股價收漲停209.5元，填息18.5元，填息幅度92％，若再漲1.5元就100％完成填權息。

貨櫃三雄因上半年漲幅凌厲，隨著運價漲價題材漸退燒，股價從高檔大幅滑落，跌幅都在三～四成以上，萬海7日強勢填權息氣勢，激勵法人回補貨櫃及航運股，配合電子股漲多量縮拉回，資金轉進航運股，不但推升個股股價大漲，也扮演台股穩盤要角。

此外，第三季以來股價表現相對大盤弱勢，跌幅在2％以上至二成的個股，如台泥、台聚、國光生、中華電、第一銅、中纖、瑞軒等，7日法人也積極回補2,000張以上。投資專家指出，股價跌深、且8月營收優或下半年獲利仍具有成長動能的個股，成為法人逢低加碼標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意