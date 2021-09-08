全球車市自去年底出現反轉後，今年來一路升溫，儘管料況的不確定性仍在，但車市持續復甦，尤其電動車加速成長，汽車板、車用電子等需求走強，在此趨勢帶動下，相關供應商如定穎（6251）、精星（8183）8月營收續強，繳出年月雙成長的表現。

定穎8月營收14.14億元、月增1.63％、年增23.87％，創單月歷史次高，累計前八月營收達102.74億元、年增29.86％，續創歷年同期新高。公司於先前法說會上提到，下半年客戶需求依舊是強勁，第三季訂單滿載，儘管匯率、長短料仍是不確定因素需要持續觀察，但對於下半年整體營運展望仍維持正面樂觀看待。

法人表示，預期定穎下半年成長動能來自顯示應用、儲存式裝置、汽車等，汽車方面，隨著各國陸續制定環保政策、車廠加速轉換至電動車，相關需求成長顯著，定穎上半年新能源車占營收比重提升，下半年有望持續成長。

展望後續定穎看好多項產品線皆具強勁的成長潛力，其中又以汽車、顯示面板、電腦周邊成長幅度最大。另外，新產能於第三季陸續開出，包括15萬平方呎傳統板以及5萬平方呎HDI，有望帶動營收表現。

精星8月營收3.58億元、月增16.53％、年增62.7％，累計前八月營收達27.36億元、年增60.68％。受惠工控領域以及車市回溫顯著，精星今年來營收皆保持不小的年成長幅度，上半年獲利也較去年同期倍數成長。

精星表示，看好下半年車用相關需求強勁，惟疫情、缺料等外在因素仍要持續觀察，不過對於後市展望維持審慎樂觀看待。展望後續公司指出，將持續提升新能源、汽車電子、工控等領域，尤其鎖定新能源汽車的三電產品，另外，台灣廠也會聚焦IoT、5G產業趨勢的Smart Home、資料中心類產品。

(時報資訊)

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