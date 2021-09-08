聯強（2347）8月銷售動能強勁，自結合併營收達334億元，年增19％，同時9月市場熱度不墜，聯強樂觀預期第三季將可再度站上千億元大關，挑戰歷史新高。

元件業務、台灣資訊等事業部，大陸及印尼市場，8月營收都有超過兩成以上的年增幅度，其中元件業務及印尼市場創下同期新高，台灣資訊事業部更創下單月歷史新高紀錄。

各產品類別中，受惠於商用市場穩步回溫，帶動商用系統大幅成長61％，網路資安年增36％，雲端軟體也達到雙位數的年成長幅度。

消費市場部分，宅經濟、電競相關產品依然保持強勁成長動能，年增近三成，手機等智慧裝置因開發新產品、新市場有成，更大幅成長71％。

聯強副總裁杜書全表示，IC元件事業部門近年快速成長，主要因為代理大陸廠牌的面板／網通驅動IC等IC元件，聯強未來將持續擴大代理大陸廠牌的IC產品，將帶動聯強IC元件事業營收持續成長。

展望未來，杜書全強調，受惠於疫情帶動遠距工作及遠距學習帶動聯強海外雲端事業的業績大幅成長，澳洲雲端業務第二季年增一倍，預期未來海外各市場的雲端業務仍維持高成長。

除此，iPhone新機、微軟Window 11、及nVidia新GPU等重量級產品上市，將帶動手機、PC／NB及電競商品換機潮，上半年五大PC／NB配貨以歐美市場為主，下半年可望增加對亞洲市場配貨，有助於紓解亞洲市場PC／NB缺貨窘境，也會對聯強下半年業績有所幫助。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意