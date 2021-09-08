快閃記憶體大廠旺宏（2337）受惠於唯讀式記憶體（ROM）進入出貨旺季，加上NOR Flash及SLC NAND供不應求且價格順利調漲，8月合併營收達50.12億元，創下單月營收歷史次高，以在手訂單推估9月及第三季營收可望改寫歷史新高。旺宏認為下半年快閃記憶體市場非常好，並且看好明年一整年，旺宏交出成績單也會愈來愈好。

旺宏受惠於ROM出貨進入傳統旺季，加上NOR Flash及SLC NAND至年底仍然供不應求，價格順利調漲，8月合併營收月增17.0％達50.12億元，較去年同期成長58.9％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高，累計前八個月合併營收303.49億元，較去年同期成長21.5％，續創歷年同期新高紀錄。

每年下半年都是遊戲機晶片備貨旺季，由於任天堂Switch遊戲機及遊戲卡匣在疫情下銷售動能強勁，帶動旺宏ROM出貨開始進入旺季，預期今年ROM位元出貨量將再創歷史新高。

在NOR Flash部份，5G智慧型手機OLED面板搭載率拉高，真無線藍牙耳機（TWS）內建主動降噪（ANC）功能，加上英特爾及超微新款筆電處理器推出，先進駕駛輔助系統（ADAS）及5G基地台搭載高容量NOR Flash，導致第三季NOR Flash供不應求，價格調漲10～20％，旺宏接單強勁且訂單能見度已看到第四季。

旺宏NOR Flash以55奈米製程為大宗，月產能約達2萬片，下半年已加快45奈米製程微縮，產品線轉進高毛利的車規及工規、醫療、航太等高容量應用，並拉高256Mb以上高容量NOR Flash營收比重，旺宏看好今年將成為車用NOR Flash第一大廠。

在NAND Flash方面，旺宏19奈米SLC NAND新產品及新應用陸續進入驗證階段，在一線大廠淡出後，旺宏已逐步成為SLC NAND主要供應商之一。旺宏已加強在3D NAND技術及產能布局，完成第一階段48層產品開發，量產後將可在明年初開始逐步貢獻營收，後續將朝向96層及192層堆疊技術的目標邁進。

(時報資訊)

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