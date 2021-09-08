油價、塑化報價止跌回升，台聚集團8月營收蓄勢躍進。台聚（1304）、台達化（1309）因EVA及ABS、PS止跌反彈，8月營收展現年月雙增氣勢；台聚8月營收60.74億元，月增1.3％，年增51.6％，創今年單月次高；前八月營收年增51.75％。

台達化8月營收18.47億元，月增8％，年成長35％；前八月營收136.47億元，年增46.815％。另外，亞聚（1308）、華夏（1305）也因PE、EVA及PVC漲勢再起，8月營收分別為7.88億元、17.52億元，年增93.26％、65.45％；前八月營收年增65.08％、64.09％。

大陸煤價大漲，加上內蒙限電，讓PVC成本支撐強；印度疫情獲得控制，也使得PVC下游需求回溫，再加上美國PVC市場需求佳且庫存低，以及雷擊、颶風等變數的干擾，出口亞洲的數量因此減少，進一步帶動PVC漲勢放大。

台聚上半年EPS 2.38元，超越去年全年2.25元，伴隨PE旺季需求拉抬，報價彈升，EVA也在新產遞延開出、光伏級EVA需求成長下，連二周強勢反彈，每噸價格2,550美元，創近三個月新高；相對原料乙烯每噸價格仍在千美元之下，台聚、亞聚營運、利差進補看俏。

亞聚、台聚旗下EVA與LDPE合計年產均達15萬噸。大陸光伏協會最新報告估計，今年大陸太陽能裝機預估量約55GW-60GW，但上半年安裝量僅13GW至14GW，8月起在政策力推，大陸太陽能裝機趕進度，將帶動EVA需求明顯拉升。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意