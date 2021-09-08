豪展（4735）上半年交出EPS 6.93元佳績，在實施季配息政策後，董事會也決議第二季將分派每股配息2.5元。

董事長莊明輝表示，為拓展營運版圖，已規劃辦理私募案引資，將募集約2～6億元資金，用來併購或投資創新醫材產品，私募對象以具備技術和資金的科技業為主。

積極拓展營運觸角的豪展，7月間斥資150萬美元投資新創公司全康科技，持股約11.5％，躍居為第二大股東。

莊明輝表示，全康成立於2016年，投入可拋棄式微創連續血糖監測（CGM）相關應用產品開發，預計二年後完成銷售許可前的認證測試，透過股權投資，未來豪展可望取得製造、銷售權利，該產品已進入臨床試驗，最快二年後商品化。

總經理紀強表示，全球 CGM 每年市場規模超過40億美元，目前全球只有五家廠商CGM取得美國FDA認證，品牌大廠Abbott、Dexcom、Medtronic 合計市場的占比高達98％，經營模式主要是B2C，整體市場未被滿足，因此，豪展有不少客戶都對CGM產品表達高度興趣，該產品有機會成為未來營收成長動能。

近兩年營運呈現三級跳的豪展，是生技業首家採取季配股公司，該公司今年上半年EPS 6.93元，第一季已配發1.5元現金股息，第二季將配發每股現金股利2.5元，即使下半年營運恐不如上半年，但該公司未來還是會季季配股。

紀強表示，由於既有大客戶還有庫存待消化，加上運費翻漲，客戶拉貨觀望，下半年單月營收會維持在一億餘元的水準，而MCU等零組件漲價，與客戶分擔也影響到毛利率。整體來看，下半年獲利較淡，法人預估，全年EPS約9元。

莊明輝指出，由於產品技術達一定門檻，加上客戶成長力道也趨緩，為了拓展營運版圖，豪展將重新調整策略，包括進行垂直或橫向併購、引進策略夥伴等，預計二年內有進展。

為加速營運版圖張，豪展近日董事會已決議辦理私募普通股，上限1萬張普通股，預計募資金額約2～6億元。除了備足銀彈，更希望引進的策略夥伴在營運上能有互補之綜效，而擁有資金和技術的電子業最有可能成長私募合作對象。

(時報資訊)

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