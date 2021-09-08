潤隆（1808）今年邁向完工交屋高峰，預計全年有四筆新案完工入帳，可望回收百億資金，再加上桃園百億大案「國家大院」近期已售三成，在看好桃園剛性需求下，7日狂砸16.14億元，買下龜山1,630坪土地，預計推出二至三房小宅新案。

潤隆建設副總邱秉澤表示，未來幾年將有多筆新案密集完工交屋，手中現金豐沛，且上半年推出的桃園總銷150億元「國家大院」，銷售反應不錯，已售三成，在看好中小宅購屋需求下，決定加碼購地推出新案。

潤隆7日董事會通過，以16.14億元買下桃園市龜山區善捷段76地號一筆土地，面積共1,630.40坪，平均每坪取得成本約99萬元，賣方則為七位自然人。

潤隆去年完工交屋量較少，EPS為0.32元，董事會還是大方配發盈餘，每股配發0.8元股利（現金0.4元、股票0.4元）；潤隆7日董事會決議除權息交易日訂為9月24日，除權息基準日為10月2日，現金股利發放日為10月29日。

潤隆表示，今年完工交屋案有四筆，包括台南總銷21.28億元「潤隆」（真愛NO.2）、33.53億元「文化潤隆」、30.12億元「悅誠」以及板橋18.73億元「柏克萊公園」，四大案都已逼近完銷；另外汐止新成屋案「中研A+」今年初已完銷，可認列約4.6億元。因此全年估計交屋入帳量，上看110億元。

潤隆指出，至於2022年，還有基隆「新橫濱」、桃園「國家大院」兩大百億指標案完工，2023年業績成長動能強勁。

(時報資訊)