老牌建商華建（2530）被寶佳機構少東林家宏正式入主剛滿一年，雖然今年沒有新案可供完工入帳，但手中已取得12筆土地庫存，總銷約362億元，預計2022～2028年的七年間陸續完工入帳；其中台北市兩大案、分回可供入帳的金額約20億元，預計2022年開始交屋挹注，可望力拚虧轉盈，終結連續三年虧損的局面。

華建7日舉辦法說會，近年沒有新案完工交屋可供認列，主要收入來源為資產租賃收入，包括「航廈」、「閱讀歐洲」等，以及內湖餘屋「湖閱天琴」房地銷售為主，因此已連虧二年，不過，2022年將出現虧轉盈契機。

華建副總李俊賢表示，台北市雲和街「台大華」2019年預售已完銷，預計2022年第四季完工入帳，分回金額約15.69億元；台北市「大華榮芯」合建案，可分回約4.6億元，已近完銷，預計2022年第一季完工入帳，兩案合計可供入帳金額達20億元。

華建自去年寶佳少東入主其經營權以來，密集砸下近百億元，「掃」進全台八筆土地，其中桃園、台中為新戰區。

李俊賢表示，桃園機捷A10站新鼻合建案「大華首捷」總銷36.4億元，預計10月潛銷，2023年第一季完工；桃園青埔青溪A案預計2023年第一季完工；機捷A7站樂捷段A區、台中沙鹿車站新站案2023年第三季完工；另外還有桃園青埔青溪B、桃園機捷樂捷段B、桃園善捷、台中烏日高鐵案，已進行規劃。總計擁有全台12筆存量，總銷約362億元，預計2022~2028元陸續完工入帳。

其中台中烏日案未來總銷將高達128億元，預計2025年完工交屋，可望是未來業績重點。

此外，台北市二筆都更案可能變更開發用途，未來總銷規模將會再上修。其中台北市忠孝復興SOGO百貨對面的的懷生段都更案，去年4月送件，原本規劃辦公室、商場大樓，目前朝向住宅、商業來規劃；據悉，由於基地擴大，未來總銷將上調至50億元。

至於太原路都更案，去年6月送件，採事業計畫及權變併案送審；隨著基地面積擴大，未來總銷規模也上修到100億元。

(時報資訊)

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