喬山（1736）7日公布8月合併營收22.76億元，月增11.6％、年增1.52％，其中，8月商用營收年增三成，表現搶眼；累計前八月合併營收181.37億元、年增16.44％，雙雙創下歷史同期新高。

喬山表示，受惠於全球健身房營運復甦及會員人數大量回流，業者展店與資本投資計畫已加速進行，帶動公司商用產品營收大幅增長。

至於喬山旗下富士醫療器（Fujiiryoki）按摩椅，8月認列營收2.5億元，累計前八月合併營收26億元，由於9月適逢日本孝親節，是按摩椅全年銷售最旺的月份，將有助於公司按摩椅單月營收增長。

另在家用產品通路布局，喬山總經理羅光廷說，公司健身器材新增通路，包括加拿大CTC、美國亞馬遜（Amazon）、Dick's，及大陸的迪卡儂等通路，並已鋪貨完成，將對今年第四季旺季家用器材營收增長，有正向助益。

喬山的Matrix品牌健身器材，今年拿下Anytime俱樂部荷比盧供應商資格；另Anytime南美及亞洲區域俱樂部，喬山正在洽談中。

此外，喬山取得俄羅斯前三大健身業者World Class、X-Fit、Alex Fitness，及法國Easygym的供應商資格。

喬山表示，主力客戶-星球（Planet Fitness）健身房2019年數量約2,000家，會員數1,440萬人，截至今年7月底的健身房店數已達2,146家，會員數突破1,500萬人，Planet健身房更進一步宣示美國地區要往總數4,000家的目標邁進，將有利於喬山商用健身器材的出貨量。

尤其，歐美今年以來連鎖健身房的復甦及拓展，帶動喬山商用健身器材銷售強勁成長，8月商用營收年增三成，表現搶眼。

至於喬山家用健身器材的數位化發展，仍是產業的趨勢，喬山在台灣及歐洲、美國三地，皆已設立數位發展中心，數位課程產品即將在德國及泰國上市販售。

整體而言，喬山面對商用健身房持續成長及家用市場新運動模式的轉變，將持續開發新產品及新通路，搶占市場；惟現今塞港及缺料缺櫃問題，尚未能獲得緩解，仍有部分業績因此往後遞延，喬山目前採取積極備貨策略，以因應下半年旺季的產品需求，並致力於降低外部因素所造成的營運影響。

(時報資訊)

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