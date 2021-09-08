隨上游晶圓代工廠及記憶體廠產能滿載開出，後段測試產能供不應求，包括京元電（2449）、欣銓（3264）、矽格（6257）等測試三雄公告8月合併營收同創歷史新高。下半年是蘋果iPhone 13晶片備貨旺季，包括5G手機晶片、WiFi 6網通晶片、CMOS影像感測器、微機電（MEMS）及電源管理IC等測試需求大幅提高，測試業者營運看旺到年底。

市場對下半年半導體供應鏈是否旺季不旺有疑慮，但新冠疫情推動數位轉型，5G智慧型手機、筆電及平板、高速網路裝置、伺服器、人工智慧及雲端高效能（AI／HPC）應用仍面臨晶片短缺壓力。新款晶片在晶圓代工廠投片進入出貨旺季，記憶體廠全產能出貨，測試廠營運進入旺季。

京元電受惠於5G手機晶片、WiFi 6無線網路晶片、繪圖晶片、可程式邏輯閘陣列（FPGA）、CIS及MEMS元件等測試訂單湧現，8月合併營收月增3.0％達30.45億元，較去年同期成長21.7％，改寫單月歷史新高，前8個月合併營收212.30億元，較去年同期成長8.1％。京元電看好測試訂單滿載到第四季，下半年營收預估可逐季創新高紀錄。

矽格承接5G手機晶片、WiFi 6及相關射頻元件等測試訂單續強，轉投資台星科的晶圓測試接單強勁，8月合併月增1.7％達15.90億元，較去年同期成長41.1％，續創單月營收歷史新高，累計前8個月合併營收108.64億元，較去年同期成長39.9％優於預期。矽格看好下半年營收逐季創高，獲利亦將同步成長。

由於東南亞新冠肺炎疫情導致IDM廠自有封測廠降載營運，欣銓受惠於IDM廠轉單效應持續發酵，加上承接晶圓雙雄後段晶圓測試代工，8月合併營收月增6.1％達11.35億元，較去年同期成長35.1％，創下單月營收歷史新高，累計前8個月合併營收77.01億元，與去年同期相較成長28.1％。由於蘋果強勁備貨動能，IDM廠持續擴大委外，欣銓營收可望逐月創新高到年底。

(時報資訊)

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