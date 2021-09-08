被動元件大廠國巨（2327）7日公布8月營收，在訂單穩健之下，8月營收以98.05億元登35個月新高紀錄，月增0.4％、年增34.4％，累計今年前8月營收達710.44億元，較去年同期大幅成長88％。

國巨的8月營收寫下2018年9月以來新高紀錄，且單月營收數字約當2018年7月，當季度為MLCC合約價的歷史高峰。

國巨、奇力新7日舉行股東臨時會，順利通過以股份轉換發行新股方式取得奇力新所有已發行股份，雙方訂12月30日為股份轉換基準日，股份轉換之後，奇力新將成國巨100％轉投資之子公司，奇力新將下市並撤銷公開發行。

法人預期，奇力新將自明年1月開始貢獻國巨營收，以奇力新過去的營運表現推算，2022年奇力新可望貢獻國巨營收15％，EPS挹注上看4元，新國巨全年營收料上看1,100億元。

針對8月營收，國巨表示，雖然因台幣匯差及供應鏈受IC零組件缺貨影響，公司的8月營收仍維持正向動能，整體的需求穩健。

此外國巨也強調，由於全球疫情延燒未止且不確定性高，IC零組件短缺難免造成如車用客戶端出貨遞延，然國巨整體訂單動能持續正向，並盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。

奇力新7日也公告8月營收，達15.10億元，較7月下滑1.47％，年增11.16％；2021年累計合併營收為120.58億元，年增19.93％。

奇力新表示，8月營收較上月減少，主要為部份客戶受IC缺料影響而減少拉貨，然而車用相關產品出貨仍持續向上，市場整體需求保持穩定。

奇力新指出，儘管全球疫情不確定性仍在，公司維持審慎樂觀的態度，來應對市場及疫情的變化與營運展望。

(時報資訊)

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