IT服務商緯創軟體（4953）公告8月營收5.25億元，年增17.72％。累計今年前8個月營收為38.88億元，較去年同期增17.15％。

緯軟表示，8月與中國大陸線上教育客戶結束合作，加上新一波疫情造成中國大陸部分區域臨時封鎖，營收略受影響，月減0.86％。

法人表示，緯軟第三、第四季以IT高科技、製造業兩類客戶成長最快，全年營收將有望達雙位數成長，預期全年營收將以階梯式成長型態繼續向上。不過獲利部分，因第二季、第三季擴大投資，包括如招聘團隊、內部數位轉型等，導致費用增加，短期獲利受到影響，預期投資效益要到明後年才顯現。

緯軟目前客戶當中，以產業類別來看，IT高科技產業客戶佔44％，較去年增加5％，客戶包括如企業應用軟體、互聯網、消費多媒體應用等，近期緯軟打入中國一線的網路、電商龍頭企業，預期下半年在客戶訂單快速放量之下，營收將持續升溫，也有望高於上半年表現，將會是接下來最主要的營運動能。

第二大類別則為金融客戶，占比達28％，電信業客戶則占比15％，緯軟上半年在金融科技加速佈局帶動，帶動緯軟來自金融客戶的營收年增近四成，預期下半年將持續成長。電信業客戶方面，上半年營收成長幅度優於預期，成長動能集中在第一季，預期下半年維持穩定。

而在製造業客戶部分，緯創軟體客戶橫跨半導體、材料科技、光電面板以及電動車相關。其中，緯軟去年底打入中國大陸電動車市場，協助客戶開發自駕系統、充電樁系統、高清地圖標注等，目前營收占比雖然不高，但未來的成長率將可用倍數來看，相當具有發展潛力。

(時報資訊)

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