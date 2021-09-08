盤勢分析： 之前聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表鴿派演說，激勵那斯達克指數和費半指數創新高，晶圓雙雄因代工價上漲激勵轉強帶領電子股上攻，金融股也加入輪漲行列，大盤上周突破18,034高點連結之短中期下降線壓力，反彈回季線上，周RSI和9周KD值都略轉折交叉向上，中期整理後漸轉強。

台股指數8月一度大跌，相繼跌落季線、萬七、半年線和8,523低點連結15,159低點之中長期上升線支撐，下跌至16,248低點後快速抽腳反彈向上，月K線收小紅，但留下1,008點長下影線，彈回中長期上升線、萬七和季線上，和5月的15,159低點一樣留長下影線反彈，9月KD值連續11個月維持在80以上高檔鈍化，顯示中長多格局不變，8月拉回只是漲多後的中期調整。

聯準會近期不斷釋出年底前縮表消息，不免引發金融市場動盪壓力，不過聯準會主席鮑爾表示，即將縮減購債的時機和步伐與升息與否無關，強調通膨是暫時的，升息並非迫在眉睫，減緩金融市場的疑慮，美股四大指數在8月至9月初都相繼創高點，道瓊指數、S&P500指數和那斯達克指數的9周KD值都維持高檔鈍化強勢，費半指數的9周KD值也收斂轉折交叉向上，台積電ADR彈向7月份高價，聯電ADR則創新高價，有利台股電子股表現。

隨著短線強勢反彈，指數攻過月線上，月線開始扣抵低指數區緩升，12周RSI只跌落50以下一周即快速彈回50以上，9日KD值攀升至80以上鈍化，9周KD值轉折交叉向上，短線反彈行情有機會漸強化為中期反彈行情。不過上周成交量只有1.7兆元，和17,500點以上的周成交量2.5兆至3兆元間差距不小，中期攻堅動能不足，仍需震盪補量，而周二弱勢的航運、面板和IC設計股反彈，但近期強勢的電子股（如ABF、聯電），和櫃買市場中的中小型電子股反而下跌，在大盤要上攻套牢壓力區之際，強勢股背離轉弱，影響多頭攻堅氣勢，短期不易上攻萬八關卡。

操作建議：

大盤9周KD值交叉向上，進入高檔震盪的時間波反彈行情，短期暫看17,500點上下震盪，低檔月線和18,034高點延伸之下降線（突破後變支撐）間形成支撐，中期指數在萬七至萬八間震盪，待月均量跟隨月線回升，9周KD值向上開口放大，晶圓代工、IC載板等電子指標股和金融股能強勢輪漲領軍攻堅，再蓄勢挑戰高點。

建議逢回選股偏多操作，如和大盤表現強度比較，選股應以股價彈回月線和季線以上、9周KD值交叉向上或9日KD值能上升至80以上高檔鈍化之相對強勢股為選股標的，留意強勢股拉回降溫買點，電子聚焦晶圓代工、封測、導線架、5G相關、IC載板、車用電子相關等，金融股和傳產股（運動相關）也可留意，航運股可望跌深反彈。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意