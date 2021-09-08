本土疫情再現破口，加上指數已反彈千點，市場避險意識大增，投信季底作帳熱門股如晶宏（3141）等16檔，因第三季以來漲幅已不小，獲利了結賣壓湧現，似有提早結帳或被結帳跡象。

包括晶宏、創惟、智原、新唐、威鋒電子等16檔投信重倉股，7日隨大盤下跌，其中，晶宏、創惟、新唐更被打到跌停板價，賣壓沈重。

中信投顧資深分析師陳柏州認為，指數反彈到17,500點附近，技術滿足點已到，投資人先獲利了結、落袋為安，將資金轉進跌深的航海王、面板族群，顯示市場態度偏保守。短線上先看季線支撐力道，如果不守，指數就會往下回測。

目前市場追價力道轉趨薄弱，而多方高檔減碼態度積極，指數已有外強中乾跡象，再加上指標KD、RSI亦均已來到高檔超賣區，因此台股頻見開高走低甚，或出現無預警拉回。

投信重倉股如ABF三雄、IC設計等中小型股，讓投信第三季獲利豐厚、大賺績效，陳柏州認為，目前距季底作帳時間尚早，也可能是一邊作帳、一邊獲利了結。

台積電漲價效應帶動台股反彈千點，台股又回到一個武林的世界，國內本土疫情雖有破口，但基本面尚未出現變化，短線上操作，他建議維持區間格局節奏、買黑不買紅。

國泰證期資深經理蔡明翰則認為，電子股漲越多，乖離率越大的個股，賣壓相對沉重

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意