本土疫情再亮紅燈！機師確診Delta病毒、新北幼兒園群聚感染「連環爆」，防疫概念股趁勢崛起。口罩股康那香（9919）、恆大（1325），清潔用品廠毛寶（1732）、檢測試劑相關亞諾法（4133）等連袂漲停；「宅經濟」下，電商網家（8044）、富邦媒（8454）也同步狂飆，12檔「抗疫小尖兵」股價竄出頭。

法人分析，防疫概念股受惠「股價跌深」、「疫情侵擾」兩大利多推升下，扮演7日盤面主軸，惟仍都建議以短線進出為主，並著重技術操作。

國內疫情近期「連環爆」，先是爆出機師染疫，新北幼兒園群聚感染也持續擴大，指揮中心透露基因定序指向Delta病毒可能性大，目前已有多所雙北學校宣布停課。變種病毒虎視眈眈，外界憂慮5月中旬「三級警戒」夢魘再現，推動資金回流「防疫概念股」，尋求避風港。

「防疫概念股」總動員，國內口罩、清潔用品、體溫量測、檢測試劑，乃至疫苗概念股，股價7日重啟漲勢。觀察盤面，包括康那香、亞諾法、美德醫療-DR、毛寶、寶齡富錦、恆大，亮燈漲停；熱映、ABC-KY、高端疫苗、台耀也大漲逾半根漲停板，上述8檔個股6月來股價「打到骨折」，跌幅介於一至五成，具跌深反彈契機。

此外，「宅經濟」題材的電商股亦成受惠者，網家強勢漲停，一舉突破10日、月、季線；富邦媒也大漲7.12％，股價連三紅、重返1,700元關卡；興櫃第三方支付綠界科技，則是勁揚2.82％，生技、電商等防疫概念股「竄出頭」。

台新投顧副總經理黃文清指出，防疫概念股受國內疫情題材面激勵，又有股價跌深之優勢，故表現強勢；不過，國泰證期經理蔡明翰則認為，國內疫情狀況與5月時尚有差距，加上防疫措施較先前嚴謹，研判疫情要再大幅擴散機率偏低，投資人操作防疫概念股建議「作短不作長」，且一旦出現「價量轉弱」一定要果斷退場。

倫元投顧分析師陳學進也表示，防疫概念股受消息面激勵，加上短線股價跌深，近期可望有反彈機會，惟建議投資人暫以跌深反彈視之、不宜戀棧。

至於中小型電子股，黃文清分析，投信近期紛紛「獲利了結」或「換股操作」，但待盤勢止穩後，仍可觀察投信新一波鎖定目標。

(時報資訊)

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