受本土疫情升溫疑慮再起影響，台股7日拉回整理，一度失守17,400點整數關卡，所幸盤中賣壓略見收斂，績優股率先止跌回穩，聚焦已公布8月營收創高的近80檔個股中，共有欣銓（3264）、正德（2641）、聯成（1313）等15檔齊獲法人買盤加持。

上市櫃8月營收陸續公告，據統計，成功改寫單月歷史新高已有79家，進一步搭配三大法人7日逆勢買超，欣銓、正德、聯成、威健、聯茂、嘉晶、驊訊、捷敏-KY、長科*、台光電、全科、超豐、零壹、南亞、天鈺等15檔，業績成長題材看旺。

台新投顧副總黃文清表示，第三季為台股傳統旺季，從7月營收已有163家創高可見其成長動能，預料8月整體表現也將延續增溫表現，加上蘋果新機i13即將上市，蘋果供應鏈拉貨力道備受關注，搭配近期產業需求強勁的晶圓代工、IC設計、電動車、載板、被動元件等相關族群皆有業績題材支撐。

欣銓8月營收11.34億元，較去年同期成長35.06％，月增6.06％，法人指出，由於疫情惡化衝擊全球封測重鎮馬來西亞，客戶為分散區域風險，提高與台封測廠合作意願，營運表現具轉單效益，不僅下半年接單持續滿載，明年營運也持續看好。

此外，正德受惠全球散裝航運需求增加，換約租金調升及運費增加，帶動8月營收一舉登上1.24億元新高紀錄，年增率高達93.73％，營運表現強勁，外資7日也翻多加碼3,169張，支撐股價大漲8.37％，收在33元。

展望後市，凱基投顧台股策略分析師張明祥認為，今年台灣外銷訂單動能逐月下滑主要是基期因素，不代表景氣走弱，包括智慧型手機、伺服器、商用 NB、汽車、自行車、服飾等需求仍相當強勁，製造業回補庫存動作可望延續至年底或明年初，基本面穩健，且Delta病毒尚未對歐美需求造成顯著影響，預料不至於影響台股下半年多頭表現。

(時報資訊)

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