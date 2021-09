受到揚州封城、工廠停工衝擊,元太(8069)8月營收腰斬,7日公告8月份自結合併營收8.61億元,月減48.26%、年減43.23%。但隨著疫情緩解,元太揚州模組廠已部分復工,法人預期8月將是元太營收低點,後續營運將逐月增溫。

隨著歐美解封,電子貨架標籤、數位看板等產品出貨加溫,帶動元太7月營收衝上16.64億元,寫下2019年10月以來的單月高點。不過先前大陸疫情再起,揚州市成為熱區,當地政府祭出封城令,元太旗下子公司揚州川奇光電配合揚州市政府防疫要求,員工暫時無法全員上班,造成產品延遲出貨,8月營收也受到影響。元太公告8月份自結合併營收8.61億元,月減48.26%、年減43.23%,自結前8個月累計合併營收為72.3億元,年成長10.67%。

元太表示,揚州廠已經部份復工了,只是揚州地區目前仍受交通管制影響,尚有部份同仁無法到班,而且雖然工廠已部分復工,但來料及出貨仍有部分受限。公司後續將視疫情狀況與地方政府公告,調整營運狀況。

元太先前法說會對於下半年接單狀況看法仍相當樂觀,下半年是傳統旺季,市場需求比上半年強勁很多,如果可以提早解封,公司會設法趕工把出貨追上來,把疫情的影響降到最低。法人預估,8月份受到揚州模組廠停工的影響最大,接下來隨著生產逐步到位,營運表現將逐月加溫。

元太7日也宣布榮獲《HR Asia》頒發的「2021亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2021) ,肯定公司於人才培育、薪資福利與友善職場等三大領域的積極投入。依據證交所公布上市櫃公司2020年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊,元太全時員工平均薪資優於同產業公司平均薪資,在上櫃光電企業中名列第一。同時,元太營運持續穩健成長,2021年董事會通過員工認股權憑證發及認股辦法,以吸引及留任公司所需之專業人才,並提升員工對公司之向心力及歸屬感。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意