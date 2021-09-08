工業電腦龍頭研華（2395）8月業績報喜，受惠於中國大陸、美國、歐洲等各地客戶的工業物聯網（IIoT）需求強勁，帶動單月營收衝上51.52億元，年增19.95％、月增5.92％，一舉改寫歷史新高紀錄。

研華指出，各區域8月營收普遍成長，以中國、台灣、歐洲市場表現最為突出，較去年同期分別增加52％、58％及39％；北美市場也恢復成長力道，年增繳出正成長，較去年同期成長6％。

若以事業群來看，研華工業物聯網事業群（IIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及綜合服務事業（AS+）拉貨力道強勁，年增皆有雙位數成長，分別達38％、39％及44％，僅應用電腦事業群（ACG）則較去年小幅下滑1％。

研華預估第三季營收將落在約141.7億元至147.35億元，並有約5％～10％營收受缺料影響遞延，以7、8月合計營收已有百億規模保守計算，達成率達68％，市場預期，在季底拉貨效應助攻下，研華9月表現可望續強，第三季營收有機會挑戰單季新高。

研華董事長劉克振也在先前股東會上透露，今年來自中國大陸的自動化商機需求大幅優於預期，包括新廠建設及設備更新等需求一直進來，可望扮演公司近期成長動能之一，研判景氣復甦是帶動客戶拉貨力道轉強的主要原因，看好下半年業績會比上半年更佳。

研華前8月合併營收373.88億元，較去年同期成長10％，同步改寫歷史新高，主要成長地區為中國大陸及新興市場，歐洲、台灣及南韓市場也呈現雙位數成長。

研華統計，8月接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.36，略較7月下滑，累計至8月BB Ratio為1.60，公司為因應客戶強勁訂單需求，已啟動昆山及桃園兩廠產能擴充計畫，預計將增加3成產能。

(時報資訊)

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