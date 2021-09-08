國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，繼取得「興達電廠與台中電廠複循環發電機組統包工程」千億合約後，再度攜手德商西門子能源公司（Siemens Energy Global GmbH & Co.KG），成功承攬森霸電力公司「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」。

本案為新建裝置容量1100MW的燃氣複循環發電機組的擴建案，工程地點位於台南市山上區，完工後產生之電力將售予台電公司，以彈性供電方式協助其進行電力調度。預定2024年上線供電，除可滿足鄰近台南科學園區日益成長的電力需求，穩定台灣電力供應，並以天然氣潔淨環保的優勢，協助政府達成能源多元化目標。

在全球能源轉型趨勢下，政府積極提升綠能及天然氣發電比例，達成多元化能源供應，其中，燃氣發電占比至2025年將達50％。本案業主配合政府政策，推動本擴建工程，在增電的同時，達成減碳目標。

中鼎集團（TWSE: 9933, TPEx: 5209, TPEx: 6803）是國際級統包工程公司，集團深耕電力領域，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠興建工程，皆擁有豐富經驗，服務範圍涵蓋設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理工作；掌握全球再生能源及碳中和趨勢，近年積極投入太陽能、生質能、風力、天然氣等綠色低碳能源領域的開發與建廠。

展望未來，中鼎承諾以「最值得信賴」品牌精神，攜手全球客戶為世界提供優質且友善環境的工程建設，實踐「永續創新綠色工程，友善地球、守護世界」的永續願景，為經濟成長與環境保育貢獻心力。

(時報資訊)

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