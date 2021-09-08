鼎宸科技致力於自動光學檢測、光學篩選機等高精密檢測設備之研發製造。該公司秉持軟體開發、光學規劃、機構設計等皆為自主開發，其設備適用於被動元件、LED、沖壓件、導線架、橡膠、扣件等產業，可滿足各式各樣產線上自動化檢測與瑕疵檢查，達到精簡人力與創造更高的生產效益。在傳產、電子製造業的產品檢測中扮演不可或缺的角色，目前產品已獲馗鼎奈米、宏齊科技、大亞鏈條等知名廠家採用。

鼎宸科技總經理戴嘉輝表示，該公司團隊過去專攻電子零組件設計製造，並掌握了核心技術，近年來更著墨於自動光學檢測、光學篩選機等高附加價值的品質控管與檢驗設備之研發製造。「從被動元件、繞線電感、沖壓件、LED產業、五金零組件、扣件等生產流程，不論是進料檢驗、製程檢驗或出貨檢驗」皆須配合生產流程，來檢驗或測試不同階段所製造出來的品質，確保最終出貨品質良率。

該公司提供各產業自動化需求及設備規劃，致力於機械研發、製造與售後服務，替客戶量身訂做最符合生產效益的設備，因為軟體自行開發，因應客戶彈性大，所生產的設備具有高性價比優勢。

戴嘉輝表示，近年來LED產業由於效能的提升與製程微小化，LED導線架射出成型後，品質更需篩選機來把關，還有奈米光罩影像對位、LED整捲料袋檢查、被動元件之瑕疵檢測、甚至自行車鏈條外觀之公差檢測等客製化檢測設備皆為公司增添營運利基。

該公司功能開發採用模組架構化設計，使設備組裝擁有更高靈活運用空間，達到交機快速、維修容易等優點。此外，更提供多種形式之光學檢測篩選機，最高速度可於每分鐘檢測4,000顆元件，具備友善中英文人機介面，適用之檢測物件更為多元。鼎宸科技官網：https://dctek.com.tw。

(時報資訊)

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